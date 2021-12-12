بايدن يتوعد بإرسال قوات إلى شرق أوروبا

العالم - الأميركيتان

وبحسب البيان، فقد "أوضح الرئيس بايدن بشكل قاطع للرئيس بوتين كيف ستكون العواقب الاقتصادية المدمرة لروسيا إذا حدث ذلك (الغزو).. وسيدفعون ثمنا باهظا".

في الآونة الأخيرة، اتهمت وسائل الإعلام الغربية وكييف بانتظام روسيا بـ"التخطيط لهجوم على أوكرانيا". ونفت موسكو مرارا ذلك، مؤكدة أن مثل هذه التصريحات ضرورية فقط كذريعة لجلب المزيد من قوات الناتو إلى الحدود الروسية.

يذكر أن الرئيسين فلاديمير بوتين وجو بايدن أجريا محادثات عبر الفيديو، وكان أحد المواضيع الأساسية فيها هو الوضع في أوكرانيا. إذ أعرب بايدن عن قلقه حيال ذلك، ودعا إلى تسوية دبلوماسية، وهدد بأن الغرب سيرد على التصعيد العسكري بفرض عقوبات اقتصادية جماعية وقيود أخرى.

من جانبه حدد بوتين الخطوط الحمراء، وهي زيادة تقدم الناتو إلى الشرق، ونشر أسلحة هجومية في أوكرانيا والدول الأخرى المتاخمة لروسيا.