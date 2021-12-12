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اكبر موجات الاعاصير في تاريخ الولايات المتحدة الاميركية

الأحد ١٢ ديسمبر ٢٠٢١ - ١٠:٥٠ بتوقيت غرينتش

لقى عشرات الاشخاص حتفهم في خمس ولايات أميركية في وسط وجنوب البلاد، السبت 11/12/2021، بسبب أعاصير وعواصف وصفت بأنها الاكبر في تاريخ البلاد.

العالم - فيديوغرافيك

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نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 12-12-2021