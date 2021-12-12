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وزير الصحة: 86% من الإيرانيين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاحات المضادة لكورونا

وزير الصحة: 86% من الإيرانيين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاحات المضادة لكورونا
الأحد ١٢ ديسمبر ٢٠٢١ - ١١:٠٨ بتوقيت غرينتش

قال وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي"بهرام عين اللهي"، في الوقت الحالي، تلقى 86 بالمائة من المواطنين الايرانيين الجرعة الاولى من لقاح كورونا كما تلقى حوالي 2 مليون شخص الجرعة الثالثة من اللقاح.

العالم - ايران

وقال عين اللهي، اليوم الأحد، إن التطعيم كان فعالاً للغاية في الوقاية من العدوى وتقليل عدد المصابين و المتوفين وحتى الآن تم تقديم 174 مليون جرعة لقاح للمواطنين .

وأضاف عين اللهي، في تصريح له إن الخدمات الطبية الإيرانية فريدة من نوعها في المنطقة، ومضيفا: قبل الثورة كنا نعتمد على دول أخرى في القطاع الصحي ولم نتمكن من علاج الكثير من الأمراض البسيطة، لكننا اليوم في قمة العلوم الطبية، وهناك وضع جيد في جميع أنحاء البلاد.

وتابع عين اللهي، اليوم يتم إجراء العلاجات الأكثر تقدمًا في البلاد.

واخذ انتشار فيروس كورونا في ايران وعدد الوفيات الناجمة عنه منحى تنازليا مقارنة بالأشهر السابقة.

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