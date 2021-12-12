انطلاق مهرجان العرس الجماعي الثاني في صعدة

العالم - اليمن

وقال رئيس الهيئة العامة للزكاة الشيخ شمسان أبو نشطان في كلمة له خلال العرس الجماعي: بفضل الله وفضل قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين أعز الله هذا الشعب برغم القتل والدمار الذي تعرض له البلد.

وأضاف أبو نشطان: نرسل للأعداء أن الشعب اليمني الذي راهنتم على كسره هو اليوم أقوى ويجسد الإسلام الحقيقي بمثل هذه المناسبات.

وتابع يحاول الأعداء استهداف الشباب بالحرب الناعمة وللأسف أن هناك دول تستهدف بشكل واضح، مشيرا إلى أن الفساد أصبح منتشرا حتى بالقرب من مكة المكرمة والمدينة المنورة وهذا شيء مؤسف.

وبارك لجميع العرسان سائلا من الله أن يرزقكم الذرية الصالحة، موضحا أن هذا العرس الجماعي للكثير من الفئات منهم أبناء شهداء ومنهم الجرحى والأسرى ومن أحفاد بلال وكثير من الناس، مضيفا اليوم نتذكر عظمة الإسلام ورحمة الإسلام بإقامة بمثل هذه الفعاليات.

وقال أبو نشطان: من محافظة صعدة ومن جوار الدمار نرفع لأبناء المحافظة الشكر على صمودهم وثباتهم، مؤكدا أن هيئة الزكاة ثمرة من ثمار ثورة الحادي والعشرين من سبتمبر المجيدة.

وأضاف: رسالة للأصدقاء هناك مجالات متعددة ومختلفة للتكافل مع الفقراء والمعسرين، داعيا إلى تخفيف تكاليف الزواج وهذه دعوة لكل أبناء البلد العزيز.