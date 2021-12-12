المفاوض الايراني وسياسة الرد بالمثل

العالم - مارأيكم

ويقول باحثون سياسيون ان الفريق المفاوض الجديد الذي يمثل طهران، أعد استراتيجيات جديدة امام سياسات الولايات المتحدة في المفاوضات. فعندما هددت الولايات المتحدة بأنها لن تمنح ايران مهلة غيرمحدودة للوصول الی اتفاق، وكان هذا مجرد تهديد كلامي، قامت ايران باعدام هذه الخطوة بتهديد متقابل بأن فرصة الولايات المتحدة لن تكن مفتوحة وتوجت تهديدها بخطوات عملية في المجال النووي.

ويعتقد خبراء في الشؤون الروسية ان التصريحات الروسية والايرانية حول المفاوضات النووية تمثل حقيقة ما يجري في فيينا لانهما ليس لهما ابعاد سياسية داخلية كما الاوروبي أو الاميركي.

ويضيف خبراء في الشؤون الروسية انه بحسب التصريحات الايرانية والروسية يبدو ان المفاوضات تتجه نحو انجاز اتفاق معين مازالت تبحث تفاصيله التقنية، مؤكدين ان الخطوط العامة للاتفاق هي ذاتها التي كانت في الاتفاقات السابقة. الاوروبي يقول نلتزم بالمضمون لكن هذا الكلام ليس سوی نوع من الرسائل السياسية ولاتعني شيئاً ويبدو انهم دخلوا البحث في تفاصيل تقنية للاتفاق.

ويؤكد خبراء سياسيون ان اوروبا تتأرجح بالسعي للاستقلال بقرارها السياسي وتتقدم بطروحات مستعجلة لانجاز اتفاق مع ايران لكسب السوق الايراني ولكنها من جهة اخری تحت ضغوط اميركية شديدة.

ويقول برلمانيون ايرانيون سابقون ان وسائل الاعلام الغربية تحاول ان تصور ايران بأنها الظالمة وان الولايات المتحدة هي المظلومة، لكن الحقيقة عكس ذلك فالولايات المتحدة هي التي نكثت عهودها وانسحبت من الاتفاق النووي.

ويبين سياسيون ان المفاوض الايراني ذهب الی فيينا بعزيمة وارادة قوية ومشاريع مقبولة واذا كانت الدول الاوروبية مستقلة الارادة لقبلت هذه المشاريع، لكنها لم تلتزم حتی الان بالتزاماتها بسبب الضغوط الاميركية.

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