الصحة الايرانية: اكثر من ألفي إصابة و61 وفاة جديدة بكورونا

العالم - ايران

وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس السبت ولغاية ظهر اليوم الأحد تم تسجيل 2289 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 6 ملايين و 154 ألفا و813 إصابة مؤكدة.

وأوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 357 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.

واضافت: ان 304 أشخاص من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 5 ملايين و 969 ألفا و591 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واشار التقرير الى تسجيل 61 وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 130.722 حالة وفاة.

وتلقى حتى الآن 58 مليونا و696 ألفا و394 شخصا الجرعة الأولى من لقاح كورونا فيما تلقى 49 مليونا و377 ألفا و 847 شخصا الجرعة الثانية، وتلقى مليونان و 504 آلاف و 552 شخصا الجرعة الثالثة، ليبلغ العدد الإجمالي للقاحات 110 ملايين و 578 ألفا و 793 جرعة.

واوضحت الوزارة بانه تم لغاية الآن اجراء 40 مليونا و 54 ألفا و 552 إختبارا للكشف عن الاصابة بالفيروس.

واشارت الصحة الايرانية الى عدم وجود الحالة الحمراء (شديدة الخطورة) في أي مدينة، والحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة) في 8 مدن، والحالة الصفراء (منخفضة الخطورة) في 119 مدينة، والحالة الزرقاء (قليلة الخطورة) في 321 مدينة.