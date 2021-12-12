العراق وفرنسا يبحثان فتح دورات لتدريب مقاتلي مكافحة الارهاب

العالم - العراق

وذكر بيان للجهاز ، أن “الفريق الأول الرُكن عبد الوهاب الساعدي استقبل رئيس أركان الجيش الفرنسي الجنرال تييري بوركهارد والذي رافقه سفير دولة فرنسا في العراق ايريك شوفليه”، مبيناً أن “الجانبان ناقشا فتح دورات في دولة فرنسا يتم فيها أرسال مُقاتلين من جهاز مُكافحة الإرهاب، لتدريبهم على مجالات مُختلفة تخُص العمليات الخاصة”، حسب البيان.

وأضاف أن “رئيس الجهاز ثمن دور الجانب الفرنسي ودعمهم المتواصل لجهود القوات المُسلحة العراقية في حربها ضد عصابات داعـش”.

وأشاد الساعدي وفقاً للبيان ، “بالدعم الجوي والتدريب المُستمر الذي توفره فرنسا للقطعات العسكرية البرية”، مؤكداً أن “هذه الزيارة تُمثل خطوة ذات أهمية لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات العسكرية”.

من جانبه، قدم رئيس أركان الجيش الفرنسي “شُكره وتقديره على حُسن الاستقبال والضيافة”، مشيداً “بالتطور الذي وصلت له قوات جهاز مُكافحة الإرهاب في جوانب الاستخبارات والتكتيكات والبُنى التحتية”.

ووصف بوركهارد جهاز مُكافحة الإرهاب بـ”القوة العراقية الخالصة”.