إسطنبول تنتفض ضد سياسة اردوغان وتفشي الغلاء

العالم - تركيا

وأكدت أرزو جركس أوغلو الأمينة العامة لاتحاد نقابات العمال الثوريين:"نحن نزداد فقرًا كل يوم، لكن كل شيء على ما يرام بحسب السادة الذين يديرون البلاد. نحن نقول إنه لم يعد بإمكاننا توفير احتياجاتنا، يدّعي المكتب الوطني للإحصاءات أن نسبة التضخم تبلغ واحد وعشرين بالمائة فقط لا تستخفّوا بذكاء الطبقة العاملة".



وندد المتظاهرون بسياسات حكومة حزب العدالة والتنمية التي تسببت بزيادة الفقر والبطالة في تركيا، داعين حكومة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان للاستقالة.



وقالت أحد المتظاهرات"على الحكومة أن ترحل لأنهم يفرغون جيوبنا لملء جيوبهم. لهذا السبب نحن في الشارع، لنقول كفى".



وما ساهم في تفاقم هذا المشهد، تراجع قيمة الليرة التركية بأكثر من خمس واربعين بالمائة مقابل الدولار منذ مطلع الع، حيث انخفض سعر صرف الليرة أمام العملات الأجنبية بسبب سياسة الرئيس التركي الاقتصادية الهادفة إلى خفض أسعار الفائدة.



وقال متظاهران:"نحن شخصان يعملان في عائلتي: واحد من راتبَينا نستخدمه لدفع إيجار (المنزل) والثاني ندفع به الفواتير. هذا الأمر صعب في الوقت الحالي. لو يُرفع الحدّ الأدنى للأجور، يصبح بإمكاننا العيش بكرامة أكثر".



ويرى اقتصاديون أن سياسة إردوغان الاقتصادية لن تسهم في إنعاش اقتصاد البلاد أو خفض التضخم الذي وصل إلى 20 بالمئة. وأدت الإجراءات إلى تضرر قطاع كبير من الشعب التركي مع ارتفاع في أسعار السلع الأساسية، وبينها ما وصلت نسبة ارتفاعه إلى مئة بالمئة.

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