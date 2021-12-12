الأحد ١٢ ديسمبر ٢٠٢١
٠١:٢٣ GMT
فارسی
البث المباشر

مدير المخابرات السودانية يَعِد بتقديم مبادرات وطنية لتجاوز التحديات الراهنة

مدير المخابرات السودانية يَعِد بتقديم مبادرات وطنية لتجاوز التحديات الراهنة
الأحد ١٢ ديسمبر ٢٠٢١ - ١٢:٣٣ بتوقيت غرينتش

قال المدير العام لجهاز المخابرات العامة السوداني،أحمد إبراهيم علي مفضل، إن الجهاز سيعمل علي تقديم مبادرات وطنية عديدة.

العالم - السودان

وأضاف:أن هذه المبادرات ستساهم في تجاوز التحديات الراهنة التي يمر بها السودان، في كافة القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية.

وذكرت وكالة السودان للأنباء "سونا"، أن مفضل شدد، خلال لقاء مع ضباط الجهاز يوم السبت، على أن المرحلة التي يمر بها السودان تحتاج لتضافر الجهود، وحشد المبادرات الوطنية للوصول إلى مرحلة الاستقرار المنشود.

وأشاد بالجهود التي بذلها منسوبي جهاز المخابرات العامة السوداني خلال المرحلة السابقة، وحث على استشعار المسؤولية والعمل على بذل المزيد من الجهد والعطاء.

وقال إنه سيعمل خلال الفترة القادمة على ترسيخ مبدأ المهنية والاحترافية والقومية، مشيرا إلى أن التدريب المهني المحترف سيكون أحد أولوياته خلال المرحلة القادمة.

وأضاف الفريق مفضل أن جهاز المخابرات العامة السوداني ينتظره دور كبير خلال المرحلة القادمة للقيام بدوره كاملا في جمع وتحليل المعلومات وتقديمها إلى جهات اتخاذ القرار.

وأكد اهتمامه بأفراد الجهاز وتوفير البيئة المناسبة لهم للقيام بواجبهم على أكمل وجه.

روابط ذات صلة

السودان يترقب تعزيز التعاون مع السعودية

السودان.. أوروبا تلزم حمدوك بوصول المساعدات الإنسانية دون قيود

'دقلو' يؤكد العزم على التحول الديمقراطي في السودان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الموازنة الايرانية.. إعفاء مشروط للمصدرين من الضرائب

رفع مستوى القدرات التقنية بوزارة الدفاع الايرانية الى 20 ضعفا

تواصل عملية التسوية الخاصة بأبناء محافظة دير الزور في مركز البوكمال

نائب وزير الخارجية اليمني: مأرب أمرها محسوم

البعثة الأممية بليبيا ترحب بوصول ويليامز وتدعم العملية الانتخابية

القبض على مجموعة من الأفارقة تهرب المخدرات الى العراق