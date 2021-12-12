مدير المخابرات السودانية يَعِد بتقديم مبادرات وطنية لتجاوز التحديات الراهنة

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وأضاف:أن هذه المبادرات ستساهم في تجاوز التحديات الراهنة التي يمر بها السودان، في كافة القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية.

وذكرت وكالة السودان للأنباء "سونا"، أن مفضل شدد، خلال لقاء مع ضباط الجهاز يوم السبت، على أن المرحلة التي يمر بها السودان تحتاج لتضافر الجهود، وحشد المبادرات الوطنية للوصول إلى مرحلة الاستقرار المنشود.

وأشاد بالجهود التي بذلها منسوبي جهاز المخابرات العامة السوداني خلال المرحلة السابقة، وحث على استشعار المسؤولية والعمل على بذل المزيد من الجهد والعطاء.

وقال إنه سيعمل خلال الفترة القادمة على ترسيخ مبدأ المهنية والاحترافية والقومية، مشيرا إلى أن التدريب المهني المحترف سيكون أحد أولوياته خلال المرحلة القادمة.

وأضاف الفريق مفضل أن جهاز المخابرات العامة السوداني ينتظره دور كبير خلال المرحلة القادمة للقيام بدوره كاملا في جمع وتحليل المعلومات وتقديمها إلى جهات اتخاذ القرار.

وأكد اهتمامه بأفراد الجهاز وتوفير البيئة المناسبة لهم للقيام بواجبهم على أكمل وجه.