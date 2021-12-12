نتائج التحريض الإسرائيلي ضد الإتفاق النووي الإيراني

العالم - قلم رصاص

ويرصد برنامج"قلم رصاص"ماقاله رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي السابق إيهود باراك في مقال نشره تحت عنوان" فشل سياسة نتنياهو يكلف اسرائيل فرصة لاعداد رد عسكري على طموحات طهران النووية في صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، حيث وجه فيه انتقادات حادة إلى رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي السابق، بنيامين نتنياهو، موضحًا أن السياسة الإسرائيلية حيال إيران منذ سنة 2015 تجسد إفلاسًا له عنوانه هو بنيامين نتنياهو، مؤكدًا وجود قصور يقف في أساسه إهمال سياسي جسيم.

وتناول البرنامج ما ذكره الكاتب باراك أنه في سنة 2018 حث نتنياهو الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على الخروج من الاتفاق، ما سمح للإيرانيين بركض متسارع نحو دولة حافة نووية.

كما يبحث برنامج " قلم رصاص "ما قاله إيهود باراك:" إيران خصم مرير يعمل على تحقيق أهدافه لكن الفشل هو مسؤولية نتنياهو وتتضح خطورة القصور حين نفهم أن إعداد الخيار العسكري لارجاء حقيقي للبرنامج النووي مطلوب منذ عدة سنوات وبمساعدة مكثفة من واشنطن".

وأردف قائلا: هذا واقع جديد يستوجب تقويما جديدا قرارت وأفعلا وليس مجرد تهديدات متبجحة فارغة ومراوحة المفاوضات مكانها يتيح لايران الزحف نحو حافة نووية نحو قوة نووية حقيقية.

كما بحث البرنامج عما كتبه المؤرخ الإسرائيلي أفنير كوهين في صحيفة هارتس تحت عنوان"تصريح رئيس الموساد بشأن أسلحة إيران النووية أحمق وخطير"، حيث هاجم المؤرخ، رئيس جهاز "الموساد" الإسرائيلي، بسبب تصريحاته عن المشروع النووي الإيراني، التي تعهد فيها بمنع إيران من امتلاك القنبلة النووية، ما يجعله "وصفة لكارثة" قد تحل على "إسرائيل" عبر خلق مبرر لإيران، من أجل الانسحاب من ميثاق عدم انتشار السلاح النووي.

مضيفا أن:"الجاهل فقط يمكنه أن يصدق بأن قوة خارجية، سواء وكالة استخبارات (الموساد أو الـ سي.آي.ايه) أو الجيش، يمكنها منع السلاح النووي عن دولة يعيش فيها 85 مليون شخص، وتوجد لها بنية تحتية نووية وصناعية". العالم اعتاد بالتدريج على أن يرى فيها دولة حافة نووية، والأهم من ذلك، أن العالم يفهم أنه لا جدوى من محاربتها بسبب اقترابها من الحافة النووية

وأكدت ضيفة الحلقة الباحثة في الشؤون الدولية د. هدى رزق من بيروت أن ما قاله المؤرخ الاسرائيلي لرئيس الموساد يعتبر في الدرجة الأولى هجوما يتخذ طابع التحذير في نفس الوقت، لانه اعتبر أن ايران أصبحت اليوم دولة حافة نووية وأن ايران تمتلك المعرفة.

ضيف هذه الحلقة :

- الباحثة في الشؤون الدولية د. هدى رزق من بيروت.

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