إخراج "مرتزقة أفارقة" من ليبيا نهاية الأسبوع الجاري

العالم - ليبيا

وأوضح المسؤول العسكري أن ذلك يأتي بترتيب وإشراف اللجنة العسكرية المشتركة "5+5" وبرعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وأشار المسؤول العسكري الليبي في تصريحات لصحيفة "الاتحاد" الإماراتية، اليوم الأحد، إلى أن إخراج المرتزقة الأفارقة يعد بادرة من القيادة العامة للجيش الليبي لإثبات حسن النية، بالتنسيق مع البعثة الأممية للدعم في ليبيا.

وأوضح المسؤول الليبي أن لقاء جمع رئيس الأركان العامة في المنطقة الغربية اللواء محمد الحداد مع القائد العام للجيش الليبي المكلف الفريق عبد الرازق الناظوري في مدينة سرت، أمس، للتشاور حول آلية إخراج كافة المرتزقة والقوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية.

وشدد المسؤول العسكري على أن الاجتماع بين اللواء محمد الحداد والفريق عبد الرازق الناظوري تم بتنسيق بين قيادات في الجيش الليبي بالمنطقة الغربية والشرقية، موضحاً أن الاجتماع بحث سبل توحيد المؤسسة العسكرية خلال الفترة المقبلة وتوحيد الجهود لتأمين البلاد ومكافحة الإرهاب وعصابات الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة.

فيما أكد القائد العام للجيش الليبي المكلف الفريق عبد الرازق الناظوري، الاتفاق مع القوات المتواجدة في المنطقة الغربية على قرب توحيد المؤسسة العسكرية دون أي تدخل أجنبي، جاء ذلك في تصريحات مصورة عقب لقائه مع رئيس أركان المنطقة الغربية اللواء محمد الحداد.

كان ممثلو القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية باللجنة العسكرية المشتركة "5+5" قد أكدوا أن القيادة العامة للقوات المسلحة قررت إخراج عدد 300 فرد من المرتزقة والمقاتلين الأجانب كدفعة أولى.