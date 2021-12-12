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بريطانيا تدرس جميع خيارات الردّ إذا غزت روسيا أوكرانيا

بريطانيا تدرس جميع خيارات الردّ إذا غزت روسيا أوكرانيا
الأحد ١٢ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٠٨ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، اليوم الأحد، أن بريطانيا تدرس جميع الخيارات حول كيفية الرد إذا أقدمت روسيا على غزو‭‭‭‭ ‬‬‬‬أوكرانيا، موضحةً أنها استخدمت العقوبات الاقتصادية في السابق لتوجيه رسائل دبلوماسية لموسكو.

العالم - أوروبا

وأضافت تراس للصحافيين خلال اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع "عندما تريد المملكة المتحدة إرسال رسائل واضحة وتحقيق أهداف واضحة سنكون مستعدين لاستخدام العقوبات الاقتصادية".
حذر وزراء خارجية دول مجموعة السبع اليوم الأحد، روسيا من “عواقب وخيمة” إذا أقدم الرئيس فلاديمير بوتين على مهاجمة أوكرانيا، وفقا لمسودة بيان للمجموعة.

وفي وقت سابق، حذر وزراء خارجية دول مجموعة السبع روسيا من "عواقب وخيمة" إذا أقدم الرئيس فلاديمير بوتين على مهاجمة أوكرانيا، وفقاً لمسودة بيان للمجموعة.

وقال مندوبو المجموعة في قمة عقدت في مدينة ليفربول البريطانية إنهم مجمعون على إدانة الحشد العسكري الروسي قرب أوكرانيا ودعوا موسكو للتهدئة.

وأفادت مسودة البيان التي أكدت محتواها مصادر من مجموعة السبع "يجب ألا يكون لدى روسيا أي شك في أن أي عدوان عسكري على أوكرانيا سيكون ثمنه باهظاً وعواقبه وخيمة".

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