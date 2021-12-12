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الموازنة الايرانية.. إعفاء مشروط للمصدرين من الضرائب

الموازنة الايرانية.. إعفاء مشروط للمصدرين من الضرائب
الأحد ١٢ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠١:١٣ بتوقيت غرينتش

إقترحت الحكومة الإيرانية بمشروع الموازنة العامة الجديدة المقدم للبرلمان اليوم الأحد، إعفاء المصدرين من الضرائب بشرط إعادة النقد الأجنبي المتحصل عليه من العملية التصديرية إلى البلاد.

العالم - إيران

ونص مشروع القانون الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة (تبدأ 21 مارس/آذار 2022)، على ضرورة إعادة النقد الأجنبي للعجلة الاقتصادية، لحصول المصدرين على إعفاءات ضريبية المفروضة على عوائد تصدير السلع والخدمات، وللحصول على تحفيزات بهذا الخصوص.

وقدر المشروع المقدم اليوم الأحد، حجم الايرادات 36,310,704,628,000,000 ريال (ما يعادل اكثر من 864.540 مليار دولار باحتساب سعر الصرف الرسمي 42 ألف ريال للدولار الواحد، أو 129.681 مليار دولار باحتساب متوسط سعر 280 الف ريال للدولار بسوق الصرف "المتشكل" الحكومي).

كما قدر المشروع حجم الانفاق ما يعادل حجم الايرادات المتوقعة المذكورة.

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الموازنة الايرانية.. إعفاء مشروط للمصدرين من الضرائب

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