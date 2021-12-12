إيران تحصد 3 ذهبيات من بطولة العالم للباراتايكواندو

العالم - إيران

وبدأت بطولة العالم للباراتايكواندو، منذ أمس السبت في إسطنبول، واختتمت اليوم الأحد بمشاركة 264 لاعبا من 41 دولة.

وخلال مرحلة نهائي وزن 70 كلغم التي اليوم، نازل "بور رهنما" غريمه المكزيكي ليفوز عليه 3-0، ويتربع بالمركز الأول ويخطف الميدالية الذهبية لهذه البطولة.

كما فاز لاعب منتخب الباراتايكوندو الإيراني "حامد حق شناس"، بالميدالية الذهبية لبطولة العالم 2021 التي أقيمت واختتمت في إسطنبول.

وفي فئة 80 كلغ - رجال، تمكن "حق شناس" من هزيمة جميع منافسيه، ليحصد الميدالية الذهبية ولقب هذه البطولة.

يذكر أن اللاعبة الإيرانية "مهتاب نبوي" أيضا، تمكنت أمس، من إحراز الميدالية الذهبية خلال منافسات بطولة العالم للباراتايكواندو – نساء، في إسطنبول.