الأحد ١٢ ديسمبر ٢٠٢١
٠٧:٢٨ GMT
فارسی
البث المباشر

السعودية تخطط لإنتاج 20 فيلما بمبالغ فلكية عبر MBC.. كيف ولماذا؟

السعودية تخطط لإنتاج 20 فيلما بمبالغ فلكية عبر MBC.. كيف ولماذا؟
الأحد ١٢ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٠٤ بتوقيت غرينتش

قال موقع دولي شهير إن استوديوهات قناة "إم بي سي" المملوكة للحكومة السعودية ستنتج فيلمًا عن سفينة نوح خلال العام القادم.

العالم- السعودية

وذكر موقع "Patheos" إن الفيلم بميزانية تفوق الـ 100 مليون دولار، ويخطط لتصويره في مدينة نيوم.

وأشار إلى أن القناة السعودية لديها أكثر من 20 مشروع لإنتاج أفلام سينمائية وبرامج تلفزيونية أخرى.

كما قالت صحيفة "Economic Times" الهندية إن الحكومة السعودية تسعى لعقد شراكة بين مشروع نيوم وصناعة الأفلام الهندية "بوليوود”.

وكشفت الصحيفة الشهيرة عن أن نيوم بدأت بتقديم حوافز لجذب منتجي الأفلام الهنود.

ويرى مراقبون أن "مشاريع ابن سلمان العبثية ليست سوى أفلام هندية ليس بداية برؤية 2030 ومرورا بمدينة نيوم وذا لاين”.

وكشفت صحيفة أمريكية النقاب عن نية ولي عهد السعودية الأمير الشاب محمد بن سلمان تأجير مواقع في مدينة "نيوم" المستقبلية لتصوير أفلام هندية لصالح بوليوود.

ولبدء تطوير النظام الإعلامي للوسائط، تقدم نيوم -وفق صحيفة "إيكونوميك تايمز" مخطط حوافز إنتاجية جذابة للغاية لجذب صناعة إنتاج أفلام هندية.

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

إعدام الأسرى في الساحل الغربي يثبت أن العدوان يقترب من نهايته

السيد الحوثي: قتل الأسرى في الساحل الغربي جريمة تخالف كل القوانين

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

السعودية تخطط لإنتاج 20 فيلما بمبالغ فلكية عبر MBC.. كيف ولماذا؟

السفير السوري في ​لبنان: لهذا السبب فتحت الحدود بين البلدين

شاهد بالفيديو.. إسطنبول تنتفض ضد سياسة اردوغان وتفشي الغلاء

غدا.. اليمن والسعودية اشتباك من مسافة صفر وسط ترقب كبير

رئيس حكومة الاحتلال يصل إلى الإمارات في أول زيارة رسمية

استشهاد مواطن يمني بقصف سعودي على صعدة