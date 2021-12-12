هجوم جديد يستهدف رتلاً للتحالف الأمريكي في العراق

العالم - العراق

ووفقاً لمصادر نقلت عنها وكالات أنباء عراقية محلية، فإن "عبوة ناسفة كانت مزروعة على جانب طريق رئيس في محافظة الديوانية جنوبي البلاد، انفجرت ظهر اليوم، مستهدفة الرتل، ما أسفر عن إلحاق أضرار بإحدى عجلاته من دون وقوع إصابات بشرية".

وتوصلت الحكومة العراقية والإدارة الأميركية، بعد أربع جولات حوار بدأت العام الماضي، إلى اتفاق يقضي بانسحاب القوات القتالية في التحالف الدولي في 31 ديسمبر/ كانون الأول الحالي، والإبقاء فقط على المستشارين التابعين للتحالف، لتقديم الدعم والمشورة للقوات العراقية.

وكان مستشار الأمن القومي في العراق، قاسم الأعرجي، قد أعلن الخميس انتهاء آخر جولات الحوار مع التحالف الدولي بقيادة واشنطن، التي بدأت العام الماضي، مؤكداً نهاية المهام القتالية وانسحابها من العراق، على أن تستمر العلاقة مع التحالف الدولي في مجال التدريب والاستشارة والتمكين.