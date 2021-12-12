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لجنة دولية:

السعودية إحدى أكثر دول العالم انتهاكا لحقوق الصحفيين وحرية التعبير

السعودية إحدى أكثر دول العالم انتهاكا لحقوق الصحفيين وحرية التعبير
الأحد ١٢ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٤٩ بتوقيت غرينتش

وصفت اللجنة الدولية لحماية الصحفيين CPJ السعودية بأنها واحدة من أكثر دول العالم انتهاكا لحقوق الصحفيين وحرية التعبير.

العالم- السعودية

وصنفت اللجنة الدولية المملكة في المرتبة الثامنة عالمياً في اعتقال الصحفيين في ظل احتجازها 14 صحفياً، بالإضافة أن قتل الصحفي جمال خاشقجي كان له تأثير لتخويف الصحفيين المستقلين.

وقالت اللجنة إن النظام السعودي تحت إشراف ولي العهد محمد بن سلمان عمد إلى قمع الصحفيين بالقوة، بعد موجات عديدة من الاعتقالات بدأت تتزايد منذ 2017، وصلت ذروتها في عام 2019.

وقد كان عام 2021 سنة قاتمة بصفة خاصة للمدافعين عن حرية الصحافة في العالم.

فقد وجد إحصاء الصحفيين السجناء لعام 2021 الذي أجرته لجنة حماية الصحفيين أن عدد الصحفيين السجناء بسبب عملهم بلغ 293 صحفياً، وهو رقم قياسي جديد، ويزيد عن عددهم في عام 2020 الذي بلغ 280 صحفياً سجيناً.

وقُتل ما لا يقل عن 24 صحفياً بسبب تغطيتهم الصحفية لغاية الآن في هذا العام؛ وتوفى 18 صحفياً آخر في ظروف غامضة، ولم يُتح تحديد ما إذا كانوا قد استُهدفوا بالقتل.

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لجنة دولية: السعودية إحدى أكثر دول العالم انتهاكا لحقوق الصحفيين وحرية التعبير

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