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تركيا تعلن اكتشاف حقل نفطي جديد قرب الحدود السورية

تركيا تعلن اكتشاف حقل نفطي جديد قرب الحدود السورية
الأحد ١٢ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٤٠ بتوقيت غرينتش

أعلنت مؤسسة البترول التركية اكتشاف حقل للنفط الثقيل بالقرب من الحدود السورية، جنوب شرقيّ البلاد، ليضاف الاكتشاف إلى العديد من المشروعات التي أعلنتها الحكومة في الأشهر الأخيرة، بينما تترقب الأوساط الاقتصادية نتائج عملية لهذه الاكتشافات التي تطمح الدولة إلى أن تخفف من فاتورة استيراد الطاقة التي تزيد على 40 مليار دولار سنوياً.

العالم - تركيا

وقالت المؤسسة في تغريدة عبر تويتر، مساء أمس، إنها اكتشفت حقلاً جديداً للنفط على بعد 32 كيلومتراً شرقي منطقة نصيبين التابعة لولاية ماردين.

تعوّل تركيا، بحسب تصريح سابق لوزير الطاقة والموارد الطبيعية، فاتح دونمز، على إنتاج 100 ألف برميل عام 2023، مشيراً إلى أن إنتاج بلاده تجاوز 60 ألف برميل يومياً حالياً.

ويرى اقتصاديون أنه إذا ثبتت الجدوى الاقتصادية لاستخراج النفط والغاز من المناطق التي تتوسع تركيا في التنقيب عنهما براً وبحراً، فإن ذلك سيخفف من فاتورة استيراد الطاقة التي تزيد من عجز الميزان التجاري، رغم ارتفاع الصادرات التركية.

وتستورد تركيا سنوياً أكثر من 90% من استهلاك الطاقة، بما يعادل حوالى 53.5 مليار متر مكعب من الغاز ونحو 360 مليون برميل من النفط.

وتضغط أسعار الطاقة المتزايدة عالمياً على السوق المحلية إذ تسبب زيادة أسعار السلع النهائية، ما يمثل عبئاً إضافياً على المستهلكين في تركيا الذين يكابدون بسبب تهاوي سعر صرف الليرة أمام العملات الأجنبية ويرفع معدلات التضخم في الدولة.

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تركيا تعلن اكتشاف حقل نفطي جديد قرب الحدود السورية

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