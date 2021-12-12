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مكتب بينيت يقول إن طائرته أقلعت إلى أبوظبي في أول زيارة لرئيس وزراء إسرائيلي للإمارات

الأحد ١٢ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٣١ بتوقيت غرينتش

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