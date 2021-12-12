النجف.. تصعيد المتظاهرين ومحاولات للوصول إلى منزل المحافظ

العالم - العراق

ونقلت "السومرية نيوز" عن مصدر محلي، الأحد، إن "المتظاهرين قاموا بحرق إطارات، وقطع شوارع في المحافظة".



وبين المصدر، أن "المتظاهرين توجهوا إلى منزل المحافظ لؤي الياسري".



ويوم أمس، أفاد مصدر محلي، بتظاهر العشرات وسط محافظ النجف.



وقال المصدر، إن "العشرات من المواطنين تظاهروا مساء اليوم في ساحة الصدرين مطاليين بإقالة لوي الياسري محافظ النجف"، مبيناً أنه "كانت هناك تظاهرة أخرى تحت مجسرات ثورة العشرين وفي شارع الجنسية القريب من بيت المحافظ"، لافتاً الى أن "التظاهرات شهدت حرق اطارات واطلاق الغاز المسيل للدموع فضلا عن مواجهات مع شرطة حفظ النظام".