الأحد ١٢ ديسمبر ٢٠٢١
٠٣:٢٢ GMT
فارسی
البث المباشر

قائد الجيش الإيراني: قادة الاحتلال الصهيوني يعلمون جيدا بأن تهديداتهم نابعة من الخوف وأن كيانهم سيتلقى ردا مناسبا في حال اقترابهم من تنفيذها

الأحد ١٢ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٣:١٠ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

إثيوبيا.. أبي أحمد يعود إلى جبهات القتال!

هل اقتربت الحرب؟ الأزمة الأوكرانية تتصاعد والتهديدات لروسيا تأخذ منحى خطيرا!

إيران.. القضاء على 53 عصابة كبيرة متاجرة بالمخدرات خلال 10 أشهر

بوتين يعزي بايدن في رسالته بضحايا الأعاصير الأخيرة

تونس.."مواطنون ضدّ الانقلاب"تدعو للإحتجاج الجمعة المقبلة

تركيا تعلن اكتشاف حقل نفطي جديد قرب الحدود السورية