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ترکیا
افغانستان
باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
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اللواء عبد الرحيم موسوي: اقتراب الصهاينة من تنفيذ تهديداتهم بحق إيران قد يعجل في نهاية حياة كيان الاحتلال الصهيوني
قائد الجيش الإيراني: قادة الاحتلال الصهيوني يعلمون جيدا بأن تهديداتهم نابعة من الخوف وأن كيانهم سيتلقى ردا مناسبا في حال اقترابهم من تنفيذها
مكتب بينيت يقول إن طائرته أقلعت إلى أبوظبي في أول زيارة لرئيس وزراء إسرائيلي للإمارات
قوات تيغراي تسيطر مجددا على بلدة لاليبيلا الأثيوبية وموقع مدرج على قائمة التراث العالمي بعد أقل من أسبوعين من سيطرة الحكومة عليهما
الداخلية السورية تصدر تعميما يسمح بدخول الرعايا اللبنانيين إلى سوريا
قائد الثورة الاسلامية اية الله السيد علي الخامنئي: على الفنانين انتاج برامج فنية مثيرة للاهتمام بشان مشاق عمل الممرضين
قائد الثورة الاسلامية اية الله السيد علي الخامنئي يستقبل جمعا من الممرضين وعوائل شهداء السلامة في البلاد
جورج قرداحي: بيئة المقاومة هي لبنانية اكثر من اي واحد لبناني، دفعت دماء دفاعاً عن تراب هذا الوطن وعن اهل هذا الوطن كلهم
جورج قرداحي: المقاومة غيرت كل المفاهيم في لبنان واعطته عزة وكرامة، ويجب على كل لبناني ان يعترف بذلك ولا يخجل من هذا الموقف
جورج قرداحي: انا دفعت ثمن مواقفي منذ عشر سنوات بالنسبة لسوريا وبالنسبة للمقاومة في لبنان، واليوم دفعوني ثمن مواقفي من اليمن
اللواء عبد الرحيم موسوي: اقتراب الصهاينة من تنفيذ تهديداتهم بحق إيران قد يعجل في نهاية حياة كيان الاحتلال الصهيوني
الأحد ١٢ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٣:١٠ بتوقيت غرينتش
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