الكيان غير صالح للسكن..!

العالم ـ الاحتلال
صرح مسؤول عسكري روسي خبير في الشؤون العسكرية بشكل عام، والصواريخ الدقيقة بشكل خاص، وبناءً على معطيات ومعلومات بالقول:
١-إن إيران من بين أربع دول تملك قدرات صاروخية دقيقة....!
٢- إن صواريخها تردع كل الصواريخ المعادية...!
٣-إن 'إسرائيل' غير صالحة للسكن في حال أي عدوان تشنها على إيران....!
٤- إن واشنطن لا تريد المواجهة مع طهران...!
ويتبين من هذا التصريح، القلق والخوف الصهيوني وصراخه في الوقت ذاته، فضلاً عن دعوته للتدخل الدولي لمعالجة الوضع الحرج للكيان....!
والسؤال: هل تلعب موسكو دور البوسطجي (ساعي البريد) وتنقل رسالة إيرانية إلى تل أبيب؟!
*د.نزيه منصور