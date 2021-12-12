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الكيان غير صالح للسكن..!

الكيان غير صالح للسكن..!
الأحد ١٢ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٢٣ بتوقيت غرينتش

صرح مسؤول عسكري روسي إن 'إسرائيل' غير صالحة للسكن في حال أي عدوان تشنها على إيران.

العالم ـ الاحتلال

صرح مسؤول عسكري روسي خبير في الشؤون العسكرية بشكل عام، والصواريخ الدقيقة بشكل خاص، وبناءً على معطيات ومعلومات بالقول:

١-إن إيران من بين أربع دول تملك قدرات صاروخية دقيقة....!

٢- إن صواريخها تردع كل الصواريخ المعادية...!

٣-إن 'إسرائيل' غير صالحة للسكن في حال أي عدوان تشنها على إيران....!

٤- إن واشنطن لا تريد المواجهة مع طهران...!

ويتبين من هذا التصريح، القلق والخوف الصهيوني وصراخه في الوقت ذاته، فضلاً عن دعوته للتدخل الدولي لمعالجة الوضع الحرج للكيان....!

والسؤال: هل تلعب موسكو دور البوسطجي (ساعي البريد) وتنقل رسالة إيرانية إلى تل أبيب؟!

*د.نزيه منصور

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