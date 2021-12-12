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الكويت/مداهمة مصنع خمور يديره عسكري في مكافحة المخدرات

الكويت/مداهمة مصنع خمور يديره عسكري في مكافحة المخدرات
الأحد ١٢ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٣٤ بتوقيت غرينتش

داهمت السلطات الكويتية، منزلا يستخدم لصناعة "الخمور" يديره عسكري في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.

العالم- الكويت

وبحسب صحيفة "الأنباء"، وجه وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام اللواء عبدالله العلي إلى مدير عام مديرية أمن الجهراء اللواء سالم الأحيمر رسالة مفادها: "لا أحد فوق القانون وبغض النظر عمن يدير المصنع المخصص للخمور انطلقوا بقوة من الأمن العام مدعومة من قوة المباحث واتخذوا كل الاجراءات القانونية".

على إثر ذلك، توجهت قوة من مديرية أمن الجهراء إلى منزل في منطقة الصليبية، وكانت أولى المفاجآت أن من يدير المصنع هو عسكري من غير محددي الجنسية، ويعمل في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أما مساعداه فهما من الجنسية النيبالية.

والمفاجأة الثانية هي العثور على عدد 2 سلاح ناري نوع جولت، و100 طلقة و4 كلبشات خاصة بالمتهم الأول، إلى جانب خمور مستوردة وأخرى محلية.

وقالت الصحيفة الكويتية، إنه استنادا إلى مصدر أمني، فإن معلومات وردت إلى قطاع الأمن العام عن استغلال منزل في الصليبية لتصنيع المواد المسكرة، ليتم تجهيز قوة وتنفيذ المداهمة بالتنسيق مع مباحث الصليبية.

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