مهدي ترابي مرشح للتشكيلة المثالية بدوري أبطال آسيا 2021

العالم - إيران

تم تحديد حارس المرمى وأربعة مدافعين ضمن التشكيلة المثالية، لذا حان الوقت الآن لتسليط الضوء على لاعبي خط الوسط.

هناك 10 لاعبين يتنافسون على مراكز خط الوسط من بينهم لاعب خط وسط نادي برسبوليس الايراني مهدي ترابي، ويمكن للقراء التصويت للاعب الأبرز برأيهم.

ويستمر التصويت لغاية يوم الأحد 19 كانون الأول/ديسمبر، عند الساعة 4 مساءً بتوقيت ماليزيا (بتوقيت غرينتش +8).

وقدم موقع الاتحاد الاسيوي ترابي على النحو التالي:

- صنع 5 أهداف (المركز الأول بين لاعبي خط الوسط)

- صنع 22 فرصة (المركز الأول بالتشارك بين لاعبي خط الوسط)

- سجل 3 أهداف

من بين لاعبي خط الوسط الأكثر دهائاً في البطولة، حيث صنع مهدي ترابي الفارق مرة أخرى مع برسبوليس، وقدم الكثير من التمريرات الحاسمة وصنع أكبر عدد من الفرص على الرغم من خروج فريقه من الدور ربع النهائي.

كما سجل ترابي ثلاثة أهداف في ثماني مباريات، بما في ذلك هدف الفوز في الدقيقة الأخيرة أمام فريق استقلال الطاجيكي والذي أرسل عملاق طهران إلى دور الثمانية للمرة الرابعة في غضون خمس سنوات.