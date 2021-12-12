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رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك يستبدل جميع القائمين بأعمال أمناء الولايات الذين عينهم قائد الجيش بعد الانقلاب

الأحد ١٢ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٣٩ بتوقيت غرينتش

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