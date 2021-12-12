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القيادي في حماس عبد المجيد العوض يقول إن مسلحين من حركة فتح أطلقوا النار بسلاح الأمن الوطني على المشيعين جنوبي لبنان

الأحد ١٢ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٤٠ بتوقيت غرينتش

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