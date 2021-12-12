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أوكرانيا تدفع بتعزيزات عسكرية في دونباس

أوكرانيا تدفع بتعزيزات عسكرية في دونباس
الأحد ١٢ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٥٧ بتوقيت غرينتش

قال الجيش الأوكراني إن قواته ما زالت تسيطر على أماكن تموضعها في إقليم دونباس، وإنها تراقب تحركات الانفصاليين الموالين لروسيا في المنطقة، بينما حذرت مجموعة السبع موسكو من "عواقب وخيمة" إذا هاجمت أوكرانيا.

العالم - أوروبا

وكشف تقرير لمراقبي منظمة الأمن والتعاون الأوروبية عن نشر روسيا معدات عسكرية ثقيلة، بينها أنظمة صواريخ متطورة على الحدود مع أوكرانيا، وسط دعوات لموسكو لاحتواء النزاع مع كييف، في حين نفت واشنطن أنباء عن عزمها إرسال وحدات أميركية لأوكرانيا.

وأكد المراقبون الأوروبيون أنهم رصدوا في دونباس نشر روسيا 235 وحدة من المعدات العسكرية الثقيلة، منها أنظمة صواريخ غراد ومدفعية ذاتية الدفع.

وقال تقرير للمنظمة الأوروبية إن التشكيلات المسلحة الروسية تجري تدريبات قتالية نشطة على خط التماس، مع محاولات واضحة لإخفاء نشاطها العسكري عن أنظار المراقبين الدوليين.

يأتي ذلك قبيل زيارة كارين دونفريد مساعدة وزير الخارجية الأميركية للشؤون الأوروبية والآسيوية غدا الاثنين إلى كل من كييف وموسكو لمناقشة الأزمة المتصاعدة بين الطرفين.

وخلال الزيارة، ستؤكد دونفريد -خلال لقاءاتها وفق ما أوردته وكالة "إنترفاكس" الأوكرانية- التزام الولايات المتحدة بسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها واستقلالها، فضلا عن ضرورة العمل على تحقيق تقدم دبلوماسي في إنهاء الصراع في دونباس على أسس تنفيذ اتفاقيات مينسك ودون المساس بدور رباعية نورماندي.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان إن دونفريد ستزور كييف وموسكو للقاء مسؤولين حكوميين لمناقشة التعزيزات العسكرية الروسية، وستشدد على أنه يمكننا تحقيق تقدم دبلوماسي وإنهاء النزاع في دونباس من خلال تنفيذ اتفاقات مينسك بدعم صيغة نورماندي.

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