الكشف عن مقدار العجز في ميزانية سلطنة عمان 2022

العالم- سلطنة عمان

وخلال جلسة حوارية حول ميزانية السلطنة للعام 2022، قال وزير المالية العماني سلطان الحبسي إنّ العلاوة الدورية مضمنة في ميزانية السلطنة 2022. وستعطى لجميع موظفي الجهاز الإداري للدولة.

وأضاف الوزير أن تكلفة سداد أقساط القروض الحكومية في العام القادم من المتوقع أن تبلغ نحو 2.7 مليار ريال عماني.

وفيما يتعلق بمستوى الدين العام فمن المتوقع أن يشكل ما نسبته 75% إلى الناتج المحلي الإجمالي وهو أقل مما كان متوقعًا بنحو 86%.

كما اشار الى ان حجم الإنفاق العام المقدر يبلغ نحو 12.1 مليار ريال عُماني، بنسبة زيادة قدرها 2% عما هو متوقع إنفاقه بنهاية هذا العام. ويشمل ذلك كلفة خدمة الدين العام البالغة نحو 1.3 مليار ريال عماني.

تسعير خدمات الكهرباء و المياه

بينما قدر الوزير العماني إجمالي الإيرادات العامة للدولة بنحو 10.58 مليار ريال عماني، بزيادة قدرها 6% عما هو متوقع تحصيله بنهاية عام 2021. وتمثـل إيرادات النفط والغاز 68% من جملة الإيرادات. في حين تمثل الإيرادات غير النفطية ما نسبته 32%.

كما قال وزير المالية سلطان الحبسي إن الحكومة تعمل على إعادة دراسة تسعير خدمات الكهرباء و المياه في سلطنة عمان. وسيتم الإعلان عنها لاحقًا.

وكانت سلطنة عمان قد سجلت عجزا بالميزانية بنحو مليار ريال عماني لـ 9 أشهر من بداية 2021.