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القيادي في حماس عبد المجيد العوض يقول إن حماس تحمل حركة فتح المسؤولية الكاملة عما حدث بحق المشيعين جنوبي لبنان

الأحد ١٢ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٤٩ بتوقيت غرينتش

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