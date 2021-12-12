سوريا انتصرت للاعب اليمني المظلوم على حساب مدربها.. اين البقية من هذا؟!

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ودانت اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد السوري لكرة القدم، تصرف مدرب حراس مرمى منتخب الناشئين، لؤي عثمان، في لقاء اليمن، أمس السبت، ضمن الدور نصف النهائي لكأس غرب آسيا، حيث صفع اللاعب اليمني في ارض الملعب.

وقالت اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد السوري في بيان رسمي: "اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة السوري، تؤكد رفضها للتصرف الفردي للؤي عثمان، مدرب حراس المرمى في منتخب الناشئين".

وتابع البيان: "صدر قرار فوري بإيقاف عثمان ومنعه من مرافقة أي ناد أو منتخب من المنتخبات الوطنية حتى إشعار آخر".

من جهة أخرى زارت بعثة منتخب الناشئين السوري، برئاسة عبد الحميد الخطيب، عضو اللجنة المؤقتة المسيرة لاتحاد كرة القدم المحلي، مقر إقامة المنتخب اليمني، للاعتذار رسميا، بعد حادثة ضرب لؤي عثمان مدرب حراس المرمى أحد اللاعبين اليمنيين.



الخطيب أكد أن الحادثة فردية وجاءت كرد فعل بعدما سجل المنتخب اليمني هدفا قاتلا، ليودع نسور قاسيون بطولة غرب آسيا للناشئين من الدور نصف النهائي.



بدوره قال مهند الفقير، المدير الفني للمنتخب السوري إن "تصرف عثمان مرفوض، وقد اعتذر عن تصرفه".

في المقابل قبلت إدارة المنتخب اليمني الاعتذار، وأكدت قوة العلاقات بين الاتحادين والشعبين، مع تأكيد البعثة اليمينة على قوة المنتخب السوري للناشئين.



وتضامن آلاف الناشطين السوريين على مواقع التواصل الاجتماعي مع اللاعب اليمني وقدموا اعتذارهم عن ما بدر من مواطنهم عثمان وعبروا عن حبهم للشعب اليمني وقوة الروابط بين الشعبين الشقيقين.

ودعا بعض النشطاء الدول العربية الى الحذو حذو سوريا والانتصار للمظلوم اينما كان وايا كان الطرف المقابل في اشارة الى السعودية، كما دعوا الدول العربية والمسلمة الى العمل على وقف الحرب على اليمن والانتصار للشعب اليمني الذي يتعرض للقصف من قبل جيرانه ليل نهار ويُفْرَضُ عليه حصار ظالم لايرحم لا الكبير و لا الصغير.