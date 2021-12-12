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الخارجية الروسية:الغرب يرسل إلى أوكرانيا مقاتلين بدعوى التدريب

الخارجية الروسية:الغرب يرسل إلى أوكرانيا مقاتلين بدعوى التدريب
الأحد ١٢ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٦:١٥ بتوقيت غرينتش

ذكرت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأحد، أن الدول الغربية ترسل إلى أوكرانيا "مقاتلين بدعوى أنهم مدربون" عسكريون.

العالم - روسيا

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في تصريح لقناة "القرم 24": "يتم ضخ الأسلحة إلى أوكرانيا، ويدور الحديث عن توريدات مباشرة وعقود مستقبلية وكما ترون تبلغ قيمتها الإجمالية الكثير من المليارات. كما يدور الحديث عن نقل مقاتلين إلى هناك بدعوى أنهم مدربون عسكريون".

وثمة توتر سياسي كبير يسود العلاقات الأوكرانية الروسية منذ أحداث 2014 في كييف التي أسفرت عن تغير السلطة بالقوة في أوكرانيا، في عملية اعتمدت بشكل كبير على القوى القومية المدعومة غربيا، وفي ظل تلك التطورات جرى في شبه جزيرة القرم استفتاء شعبي صوت لصالح عودتها إلى قوام روسيا. كما تشهد منطقة دونباس بشرق أوكرانيا منذ ذلك الحين أزمة عسكرية سياسية، وسط اتهامات لموسكو بدعم القوات المشكلة من السكان المحليين الناطقين باللغة الروسية.

وفي 13 نوفمبر زعم الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أن روسيا حشدت نحو 100 ألف مقاتل على الحدود مع أوكرانيا، كما صعدت الدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة خطابها ضد روسيا، محذرة إياها من "دفع ثمن أي عدوان على أوكرانيا".

وأكدت روسيا مرارا أنها لا تنوي شن أي تحرك عسكري موجه ضد أوكرانيا، مشددة على أن كل الادعاءات التي تتحدث عن ذلك لا أساس لها من الصحة، وحملت الناتو المسؤولية عن التوتر في المنطقة، خاصة في ظل أنشطة الحلف للتوسع شرقا نحو حدود روسيا.

وحذرت وزارة الخارجية الروسية مؤخرا من أن "التصرفات غير المسؤولة" للغرب في إطار ملف أوكرانيا تثير مخاطر عسكرية كبيرة، قد تصل إلى نشوب نزاع واسع النطاق في أوروبا.

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