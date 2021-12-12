شاهد.. ترامب فرنسا يثير ضجة قبيل انتخابات الرئاسة

العالم - اوروبا

يدور الجدل في فرنسا قبل انتخابات الرئاسة في ابريل نيسان المقبل، وسط تزاحم المرشحين المثيرين للجدل. فالمرشحون من الاحزاب بدأوا بنشر برامجهم المقبلة، حيث تعهدت مرشحة حزب "الجمهوريون" المحافظ فاليري بيكريس أن تجعل فرنسا القوة الأبرز في أوروبا وأن توقف الهجرة غير المنضبطة.

وقالت فاليري بيكريس:"نحتاج إلى بناء أوروبا قوية. أريد أن أضع حداً لأوروبا الشبيهة بالمنخل، وأن أبني أوروبا التي تسيطر على حدودها".

وطاولت انتقادات بيكريس المرشحين للرئاسة من اليمين المتطرف مارين لوبان وإريك زمور. وتعهدت بيكريس أيضا بتخفيف قوانين العمل الفرنسية ورفع سن التقاعد إلى خمسة وستين عاما وخفض ضريبة الميراث.

ويدور الجدل في الشارع الفرنسي حول مرشح اليمين المتطرف، الصحفي الشعبوي، اريك زمور، الذي يعادي المسلمين والاتحاد الاوروبي ويحرص على اثارة الجدل من خلال تصريحاته المستفزة برأي قسم كبير من الفرنسيين. ويشير إعلان زمور، الذي يطلَق عليه ترامب فرنسا، إلى اعتقاده بأن لديه الدعم والتمويل الكافي للإطاحة بالرئيس الحالي إيمانويل ماكرون والتفوّق على زعيمة اليمين المتشدد المخضرمة مارين لوبن في انتخابات نيسان/ أبريل المقبل. يذكر ان زمور ينحدر من عائلة يهودية من الجزائر وهو كاتب وصحفي سياسي فرنسي.

وعليه، يبدو أن الاقتصاد وقضايا الاتحاد الاوروبي وتكاليف العيش والهجرة والحروب الثقافية والاسلاموفوبيا والتعامل مع الصين وروسيا وغيرها من الملفات ستهيمن على الحملات، بحسب متابعين. ومن المحتمل جداً أن ينتهي المطاف بزمور، النقيض الحاد لماكرون، منافساً رئيساً غير محتمل، ما يعني أنه سيتجه نظرياً على الأقل، في التسبب بأكبر قلق في اوروبا منذ بريكست أو انتخاب دونالد ترامب.