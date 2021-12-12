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بابا الفاتيكان يدخل على خط الازمة الغربية الروسية حول أوكرانيا

بابا الفاتيكان يدخل على خط الازمة الغربية الروسية حول أوكرانيا
الأحد ١٢ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٤٧ بتوقيت غرينتش

دعا بابا الفاتيكان فرانسيس، الأحد، إلى "حوار دولي جاد" لحل أزمة أوكرانيا وتخفيف حدة التوتر.

العالم - أوروبا

جاء ذلك في تعليق هو الأول من نوعه من قبل بابا الفاتيكان على الأزمة الروسية - الأوكرانية.

وقال بابا فرانسيس، في خطبة ألقاها أمام جمع من الناس في ساحة القديس بطرس بالفاتيكان، "أصلي من أجل أوكرانيا، وجميع كنائسها، وطوائفها الدينية، وشعبها بأسره".

وأوضح أن "الحوار الدولي الجاد هو السبيل الأمثل لتخفيف حدة التوتر، بعيداً عن استخدام الأسلحة".

واختتم حديثه بالقول: "أتمنى أن يجلب عيد الميلاد هذا العام السلام إلى أوكرانيا".

وتشهد العلاقات بين كييف وموسكو توترا متصاعدا منذ نحو 7 سنوات، بسبب ضم روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية إلى أراضيها بطريقة غير قانونية، ودعمها الانفصاليين الموالين لها في "دونباس".​​​​​​​

ومؤخراً، وجهت الدول الغربية اتهامات إلى روسيا بشأن حشدها للقوات بالقرب من الحدود الأوكرانية.

وهددت واشنطن بفرض عقوبات على روسيا حال "شنها هجوما" على أوكرانيا.

من جهتها، رفضت موسكو الاتهامات بشأن تحركات قواتها داخل الأراضي الروسية، ونفت وجود أي خطط "عدوانية" لديها تجاه أوكرانيا.

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