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السفير السوري في ​لبنان: لهذا السبب فتحت الحدود بين البلدين

السفير السوري في ​لبنان: لهذا السبب فتحت الحدود بين البلدين
الأحد ١٢ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٠٤ بتوقيت غرينتش

اعتبر السفير السوري في ​لبنان​، ​علي عبد الكريم علي​، في حديث تلفزيوني، أن "المبادرة السورية بفتح ​الحدود​ مع لبنان تستجيب لمصلحة الشعب السوري كما اللبناني"، لافًتا إلى "متانة العلاقات الاخوية والعائلية في ظل الحصار الذي يصيب البلدين معا بالاضافة الى كورونا".

العالم - سوريا

وشدد على أن "القرار السوري كسر الحصار" وتمنى ان "يأخذ هذا الإجراء الردود المنطقية التي تتجاوب مع هذا القرار والخطوة التي فيها سياق منطقي وطبيعي".

وأكد أن "التنسيق لم ينقطع بين لبنان و​سوريا​، والمصلحة تفرض ما قامت به الحكومة السورية"، موضحًا أن "قانون قيصر والحصار الظالم والعقوبات الاحادية اصابت لبنان كما سوريا"، مشيرا إلى أن "سوريا تريد عودة كل ابنائها"حسبما افاد موقع النشرة.

وأعلنت وزارة الداخلية السورية إعادة فتح الحدود بين لبنان وسوريا بشرط التقيد بالإجراءات الصحية، بعد إقفالها العام الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

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