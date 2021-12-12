السفير السوري في ​لبنان: لهذا السبب فتحت الحدود بين البلدين

العالم - سوريا

وشدد على أن "القرار السوري كسر الحصار" وتمنى ان "يأخذ هذا الإجراء الردود المنطقية التي تتجاوب مع هذا القرار والخطوة التي فيها سياق منطقي وطبيعي".

وأكد أن "التنسيق لم ينقطع بين لبنان و​سوريا​، والمصلحة تفرض ما قامت به الحكومة السورية"، موضحًا أن "قانون قيصر والحصار الظالم والعقوبات الاحادية اصابت لبنان كما سوريا"، مشيرا إلى أن "سوريا تريد عودة كل ابنائها"حسبما افاد موقع النشرة.

وأعلنت وزارة الداخلية السورية إعادة فتح الحدود بين لبنان وسوريا بشرط التقيد بالإجراءات الصحية، بعد إقفالها العام الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.