الحشد يرفع أكثر من 200 قنبلة من مخلفات 'داعش' بسهل نينوى

العالم - العراق

ونقلت وكالة الانباء العراقية (واع) عن الخلية قولها في بيان، مساء أمس الاحد، أن " هندسة المتفجرات/ اللواء 30 في هيئة الحشد الشعبي ، تمكنت من رفع أكثر من 200 قنبلة من مخلفات عصابات داعش الإرهابية في سهل نينوى".

وأضافت، أن "ذلك جاء في عملية نوعية قام بها اللواء 30 بالحشد الشعبي بعد ورود معلومات من قبل احد المواطنين، حيث تمكنت هندسة المتفجرات من رفع هذه القنابل المحلية الصنع من الاراضي الزراعية الفاصلة بين قرية طوبراق زيارة وقرية طهراوة".

واوضحت الخلية في بيانها، ان "هذه العملية تعد واحدة من العمليات الامنية النوعية التي تقوم بها قوات الحشد الشعبي للحفاظ على ارواح المواطنين وتعزيز الامن والاستقرار في تلك المناطق".