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الحوثي يستنكر سكوت الأمم المتحدة عن إدانة اجرام العدوان

الحوثي يستنكر سكوت الأمم المتحدة عن إدانة اجرام العدوان
الإثنين ١٣ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٣٠ بتوقيت غرينتش

استنكر عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن "محمد علي الحوثي" سكوت وتبرير وتقاعس الأمم المتحدة عن إدانة جرائم العدوان الأمريكي البريطاني السعودي الإماراتي ضد الشعب اليمني.

العالم - الیمن

وعبر الحوثي في تغريدة له على “تويتر” عن رفضه واستنكاره لسكوت وتستر وتبرير وتقاعس منظمة الامم المتحدة عن إدانة اجرام العدوان الأمريكي البريطاني السعو إماراتي ومرتزقته ضد الشعب اليمني .

وأشار إلى أن مسؤولي منظمة الأمم المتحدة يستحقون المحاكمة باعتبارهم مشاركين بالتواطئ ولتعمدهم منع وتسيس وصول الإغاثة للشعب اليمني رغم إعلانها أن أسوأ أزمة عالميا باليمن .

وأكد الحوثي في تغريدة أخرى بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، إلى أن من يدعون حماية حقوق الانسان هم من ينتهكون حق الحياة وجميع الحقوق للشعب اليمني.

واستغرب عضو السياسي الأعلى ، عدم إدانة العدوان وحلفائه من قبل من يدعي حماية حقوق الانسان رغم ارتكابه جرائم الحرب بحق اليمنيين “.

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الحوثي يستنكر سكوت الأمم المتحدة عن إدانة اجرام العدوان