الحوثي يستنكر سكوت الأمم المتحدة عن إدانة اجرام العدوان

العالم - الیمن

وعبر الحوثي في تغريدة له على “تويتر” عن رفضه واستنكاره لسكوت وتستر وتبرير وتقاعس منظمة الامم المتحدة عن إدانة اجرام العدوان الأمريكي البريطاني السعو إماراتي ومرتزقته ضد الشعب اليمني .

وأشار إلى أن مسؤولي منظمة الأمم المتحدة يستحقون المحاكمة باعتبارهم مشاركين بالتواطئ ولتعمدهم منع وتسيس وصول الإغاثة للشعب اليمني رغم إعلانها أن أسوأ أزمة عالميا باليمن .

وأكد الحوثي في تغريدة أخرى بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، إلى أن من يدعون حماية حقوق الانسان هم من ينتهكون حق الحياة وجميع الحقوق للشعب اليمني.

واستغرب عضو السياسي الأعلى ، عدم إدانة العدوان وحلفائه من قبل من يدعي حماية حقوق الانسان رغم ارتكابه جرائم الحرب بحق اليمنيين “.