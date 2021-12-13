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شاهد: أطفال اليمن بين جحيم الحرب والظروف الصحية الصعبة

الإثنين ١٣ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٢٧ بتوقيت غرينتش

يعاني أطفال اليمن ظروفا إنسانية وصحية صعبة خصوصا ممن يعانون من أمراض مزمنة وحال اغلاق مطار صنعاء أمامهم السفر للعلاج في الخارج.

العالم - اليمن

بشكل متكرر يأتي محمود وأسرته الى هذه المقبرة لزيارة ضريح ابنهم شوقي ذو السبع سنوات، ذكريات حزينة عاشتها الأسرة مع فقيدها وهو يعاني من ورم سرطاني اسفل الظهر، إنعدام الادوية وضعف الامكانات الطبية جراء العدوان والحصار وايضا إغلاق مطار صنعاء جميعها أمور تسببت في فقدان شوقي الحياة .

لكن مايعمق مأساة الاسرة إن ابنها ظل لعامين ينتظر دوره ضمن رحلات الجسر الطبي الانساني الذي لم تنفذ منه الامم المتحدة سوى نقل ثلاثين حالة فقط من اجمالي اثنين وثلاثين الف حالة مرضية مستعصية ، التسويف والمماطلة دفع والد شوقي لمحاولة نقله للخارج عبر مطار عدن إنقاذا له وفي الطريق توفي الطفل بسبب حالته وعدم قدرته على تحمل السفر .

يتهم محمود تحالف العدوان بالتسبب في فقدان ابنه لكنه ايضا يكشف من خلال هذه الوثائق عن وقوف منظمة الصحة العالمية خلف وفاة ولده شوقي وذلك بعدم التزامها تنفيذ الجسر الطبي وتقدم بدعوى قضائية امام احدى المحاكم لتحميلها المسؤولية .

وتخشى اسرة محمود ان تفقد ابنها الاخر ماهر المصاب بالسرطان ايضا الذي تسبب بفقدانه لثمانين بالمائة من بصرة ، حيث يستعصى علاج هذه الحالات هنا ويقف اغلاق مطار صنعاء حائلا امام سفره للخارج.

المزيد من التفاصيل بالفيديو المرفق...

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