الإثنين ١٣ ديسمبر ٢٠٢١
٠٦:٠٣ GMT
فارسی
البث المباشر

قائد القوة الجوفضائية:

الغربيون ادركوا بانهم لا يمكنهم ارتكاب أي حماقة عسكريا وامنيا

الغربيون ادركوا بانهم لا يمكنهم ارتكاب أي حماقة عسكريا وامنيا
الإثنين ١٣ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٥:١٨ بتوقيت غرينتش

 اكد قائد القوة الجوفضائية لحرس الثورة الاسلامية العميد امير علي حاجي زادة، أن الغربيين ادركوا بانهم لا يمكنهم ارتكاب أي حماقة بالمجالين العسكري والامني.

العالم - ايران

وقال العميد حاجي زادة في كلمته الاحد امام مجموعة من القادة العسكريين واساتذة وطلبة جامعة الامام الحسين (ع): ان المنطقة تحظى بثروات مادية هائلة ونخب علمية بارزة لذا فان الاعداء الطامعين يسعون للهيمنة عليها.

وصرح بان الاميركيين كانوا يسعون في الماضي لاستعباد الشعوب من خلال شن الحروب العسكرية الا انهم اليوم يسعون لتحقيق ذلك عبر اساليب جديدة ليتحرك الاخرون في مسار اهدافهم ومآربهم الاستعمارية.

واوضح بان هذه الحروب تتم ادارتها بتمويل من بعض دول المنطقة في دول منطقة الشرق الاوسط وقسم من شمال افريقيا وبتخطيط من مراكز الفكر الغربية واجهزة الاستخبارات الاميركية والبريطانية والفرنسية والاسرائيلية وتشكيل الجماعات التكفيرية.

وقال العميد حاجي زادة: ان الغربيين ادركوا بانهم لا يمكنهم ارتكاب اي حماقة في المجالين العسكري والامني لذا فقد تغيرت طريقة توجيه ضرباتهم.

واعتبر أن الغربيين يعمدون الى ترويج فكرة أن السيادة الدينية لا يمكنها تلبية احتياجات الناس وادارة البلاد، لذلك يحاولون اثارة الفرقة في المجتمع وبث الياس والاحباط واستقطاب النخب من اجل تطبيق مخططاتهم.

روابط ذات صلة

العميد حاجي زادة: سنرد على اي مغامرة ضد ايران ردا باعثا على الندم

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الخارجية اليمنية: الأسلحة الأمريكية اُستخدمت لقتل الشعب اليمني

"الجهاد الإسلامي تدين بشدة استقبال "بينت" من قبل حكام الامارات

بايدن:ولاية كنتاكي منطقة منكوبة

إصابة رئيس جنوب إفريقيا بفيروس كورونا

وزير الجهاد الزراعي الايراني: الدبلوماسية الغذائية مع دول المنطقة من اولويات وزارة الجهاد الزراعي

عبر الطاقة المتجددة .. ايران تعزز شبكة الكهرباء العامة بـ 500 ميغاواط