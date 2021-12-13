الغربيون ادركوا بانهم لا يمكنهم ارتكاب أي حماقة عسكريا وامنيا

العالم - ايران

وقال العميد حاجي زادة في كلمته الاحد امام مجموعة من القادة العسكريين واساتذة وطلبة جامعة الامام الحسين (ع): ان المنطقة تحظى بثروات مادية هائلة ونخب علمية بارزة لذا فان الاعداء الطامعين يسعون للهيمنة عليها.

وصرح بان الاميركيين كانوا يسعون في الماضي لاستعباد الشعوب من خلال شن الحروب العسكرية الا انهم اليوم يسعون لتحقيق ذلك عبر اساليب جديدة ليتحرك الاخرون في مسار اهدافهم ومآربهم الاستعمارية.

واوضح بان هذه الحروب تتم ادارتها بتمويل من بعض دول المنطقة في دول منطقة الشرق الاوسط وقسم من شمال افريقيا وبتخطيط من مراكز الفكر الغربية واجهزة الاستخبارات الاميركية والبريطانية والفرنسية والاسرائيلية وتشكيل الجماعات التكفيرية.

وقال العميد حاجي زادة: ان الغربيين ادركوا بانهم لا يمكنهم ارتكاب اي حماقة في المجالين العسكري والامني لذا فقد تغيرت طريقة توجيه ضرباتهم.

واعتبر أن الغربيين يعمدون الى ترويج فكرة أن السيادة الدينية لا يمكنها تلبية احتياجات الناس وادارة البلاد، لذلك يحاولون اثارة الفرقة في المجتمع وبث الياس والاحباط واستقطاب النخب من اجل تطبيق مخططاتهم.