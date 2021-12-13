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المركزي الايراني: إزدياد عوائد العملة الاجنبية لصادرات النفط والمكثفات

المركزي الايراني: إزدياد عوائد العملة الاجنبية لصادرات النفط والمكثفات
الإثنين ١٣ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٥:١٩ بتوقيت غرينتش

أكد محافظ البنك المركزي الايراني " علي صالح آبادي"، زيادة عوائد العملة الاجنبية لصادرات النفط ومكثفات الغاز في السنة المالية الجارية البادئة 21 مارس/آذار 2021.

العالم - ايران

وأعرب محافظ البنك المركزي في ملتقى رؤساء ممثليات ايران في دول الجوار يوم الأحد، عن أمله بتواصل وتحسن وتيرة عوائد صادرات النفط والمكثفات حتى نهاية السنة المالية الجارية 20 مارس/آذار 2022.

من جهة ثانية أشار الى طرح 36 مليار دولار من حوالات العملة الاجنبية في منظومة "نيما" الالكترونية المختصة بعرض المصدرين الحوالات وبيعها على المستوردين منذ 21 مارس/آذار الفائت.

وحول الافراج عن الارصدة الايرانية في الخارج بيّن أنه تم اتخاذ خطوات جيدة بهذا الاتجاه، حيث عززت بدورها قدرة البنك المركزي بادارة سوق الصرف.

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