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قائد الجيش الايراني: هذيان الكيان الصهيوني مصدره الهلع

قائد الجيش الايراني: هذيان الكيان الصهيوني مصدره الهلع
الإثنين ١٣ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٥:١٩ بتوقيت غرينتش

عدّ قائد الجيش الايراني اللواء عبد الرحيم موسوي الهذيان الاخير لمسؤولي الكيان الصهيوني بأنه نابع من شعورهم بالهلع والخوف من قدرات الجمهورية الاسلامية الايرانية.

العالم - ايران

وقال موسوي، في تصريحه خلال مراسم افتتاح معرض انجازات بحرية الجيش الايراني اليوم الاحد، إنه اذا قرر الكيان الصهيوني ارتكاب أي حماقة فإنه سيتلقى رداً مناسبا قد يؤدي الى انهاء وجوده.

واشار الى الانجازات التي حققتها القوات المسلحة رغم الحظر، عادّا الحظر قد فقد تأثيره حيث تنجز القوات المسلحة مهامها بأفضل صورة بفضل الاعتماد على طاقاتها الذاتية.

وأكد ان الروح الشامخة السائدة في القوات المسلحة تدفع بنشاطاتها الى الامام والتي اثمرت عن تحقيق التقدم في جميع صنوفها لاسيما في بحرية الجيش بفضل توجيهات قائد الثورة الاسلامية.

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