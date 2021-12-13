قائد الجيش الايراني: هذيان الكيان الصهيوني مصدره الهلع

العالم - ايران

وقال موسوي، في تصريحه خلال مراسم افتتاح معرض انجازات بحرية الجيش الايراني اليوم الاحد، إنه اذا قرر الكيان الصهيوني ارتكاب أي حماقة فإنه سيتلقى رداً مناسبا قد يؤدي الى انهاء وجوده.

واشار الى الانجازات التي حققتها القوات المسلحة رغم الحظر، عادّا الحظر قد فقد تأثيره حيث تنجز القوات المسلحة مهامها بأفضل صورة بفضل الاعتماد على طاقاتها الذاتية.

وأكد ان الروح الشامخة السائدة في القوات المسلحة تدفع بنشاطاتها الى الامام والتي اثمرت عن تحقيق التقدم في جميع صنوفها لاسيما في بحرية الجيش بفضل توجيهات قائد الثورة الاسلامية.