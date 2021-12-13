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الرئيس الأميركي جو بايدن يعلن ولاية كنتاكي منطقة منكوبة بعد الإعصار الذي ضربها وتسبب في خراب كبير وسقوط عشرات القتلى والمفقوين

الإثنين ١٣ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٥٤ بتوقيت غرينتش

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