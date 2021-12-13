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مراسلة العالم: طائرات الاحتلال الأمريكي نفذت فجر اليوم عملية إنزال جوي واسعة بمدينة البصيرة شرق ديرالزور في سورية واعتقلت عدداً من المدنيين

الإثنين ١٣ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٤٨ بتوقيت غرينتش

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