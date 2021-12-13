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روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
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فی البیت الابیض
لن ننسی
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نائب وزير الخارجية الروسي: أوضحنا لواشنطن أن تهديد إيران بفرض اجراءات حظر خلال محادثات فيينا أمر غير بناء
نائب وزير الخارجية الروسي: اقتراحات إيران حول خطة العمل الشاملة تعكس جديتها القصوى
كبير المفاوضين الايرانيين الى محادثات فيينا علي باقري:المحادثات ايجابية وتمضي الى امام ولم نتسلم حتى الآن أي مقترح أو مبادرة من الطرف المقابل
حركة الجهاد الإسلامي تدين بأشد العبارات اعتداء أجهزة أمن السلطة الفلسطينية على مسيرتي استقبال أسيرين محررين في طولكرم وبيت لحم
حركة حماس تنعى الشهيد جميل الكيال الذي ارتقى برصاص الاحتلال في نابلس اليوم مؤكدة أن هذه الدماء الطاهرة ستكون وقودا لتصاعد الفعل المقاوم
وكالة الانباء السورية: استشهاد 3 مدنيين برصاص الاحتلال الأمريكي خلال تنفيذها عملية إنزال جوي فجر اليوم في مدينة البصيرة بريف دير الزور الشرقي
مراسل العالم:مقتل رئيس هيئة العمليات الحربية بقوات هادي التابع لقوى العدوان اللواء ناصر الذيباني اثناء المعارك في محيط البلق الشرقي قرب مارب
مراسلة العالم: طائرات الاحتلال الأمريكي نفذت فجر اليوم عملية إنزال جوي واسعة بمدينة البصيرة شرق ديرالزور في سورية واعتقلت عدداً من المدنيين
الرئيس الأميركي جو بايدن يعلن ولاية كنتاكي منطقة منكوبة بعد الإعصار الذي ضربها وتسبب في خراب كبير وسقوط عشرات القتلى والمفقوين
رئيس الوزراء الإسرائيلي يصل إلى الإمارات في زيارة رسمية غير مسبوقة
وكالة الانباء السورية: استشهاد 3 مدنيين برصاص الاحتلال الأمريكي خلال تنفيذها عملية إنزال جوي فجر اليوم في مدينة البصيرة بريف دير الزور الشرقي
الإثنين ١٣ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٠٧ بتوقيت غرينتش
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