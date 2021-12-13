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حركة حماس تنعى الشهيد جميل الكيال الذي ارتقى برصاص الاحتلال في نابلس اليوم مؤكدة أن هذه الدماء الطاهرة ستكون وقودا لتصاعد الفعل المقاوم

الإثنين ١٣ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٧:١٣ بتوقيت غرينتش

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