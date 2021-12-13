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نائب وزير الخارجية الروسي: اقتراحات إيران حول خطة العمل الشاملة تعكس جديتها القصوى

الإثنين ١٣ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٣٥ بتوقيت غرينتش

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