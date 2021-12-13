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قوات أميركية خطفت مدنيين من شرق دير الزور

قوات أميركية خطفت مدنيين من شرق دير الزور
الإثنين ١٣ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٣٩ بتوقيت غرينتش

ذكرت وكالة الأنباء السورية أن قوات أميركية نفذت عملية إنزال جوي واسعة فجر اليوم الاثنين قرب دير الزور بشرق البلاد.

العالم-الاميركيتان

وقالت الوكالة إن قوات أمريكية “اختطفت عددا من المدنيين”.

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