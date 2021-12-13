الكوريتان تتفقان على إعلان إنهاء رسمي للحرب

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وقال مون جاي: "إن المفاوضات لم تبدأ بعد بسبب مطالب كوريا الديمقراطية، وستوافق بيونغ يانغ على الجلوس إلى طاولة المفاوضات إذا تخلت الولايات المتحدة عن "سياستها العدائية" تجاه كوريا الديمقراطية. وبسبب هذا، لا يمكننا الجلوس للمناقشة أو المحادثات. نأمل أن تبدأ المفاوضات".

وفي سبتمبر/أيلول، اقترح رئيس كوريا الجنوبية أن تعلن بلاده وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، والولايات المتحدة، والصين، إنهاء الحرب في شبه الجزيرة الكورية.

قال رئيس الدولة، متحدثًا في الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن سيئول ملتزمة بتحقيق سلام كامل ودائم في المنطقة. ودعا إلى "استئناف مبكر للحوار بين الكوريتين، وكذلك بين الولايات المتحدة وكوريا الديمقراطية". وفي رأيه، إذا أعلن الجانبان الكوريان انتهاء الحرب، فإن ذلك سيسمح بإحراز تقدم لا رجوع فيه في إخلاء شبه الجزيرة من الأسلحة النووية.

انتهت الحرب الكورية، التي استمرت من عام 1950 إلى عام 1953، بهدنة بدلاً من معاهدة سلام. من الناحية الفنية، كانت كوريا الشمالية والجنوبية في حالة حرب منذ ذلك الحين - بدعم من الصين والولايات المتحدة، على التوالي – والعلاقات ظلت متوترة.