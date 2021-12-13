من هو اللواء "ناصر الذيباني" الذي قتل في مأرب؟

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من هو اللواء الركن ناصر الذيباني؟

ســـيرة ذاتــيـة

– ناصر علي عبدالله صالح الذيباني.

– مواليد 1968م، مديرية الرضمة، محافظة إب.

– تلقى دراسته الأساسية في الكويت، ثم عاد لاستكمال دراسته الثانوية في مدينة النادرة في محافظة إب.

– التحق بالخدمة في القوات المسلحة عام 1986م.

– التحق بالكلية الحربية عام 1986.

– حاصل على درجة البكالوريوس من جامعة صنعاء.

– حاصل على الماجستير من كلية القيادة والأركان بجمهورية السودان.

– حاصل على شهادة الزمالة من الأكاديمية العسكرية في صنعاء كلية الدفاع الوطني.

المناصب والأعمال:

بعد تخرجه من الكلية الحربية انتقل للخدمة في الشرطة العسكرية وعمل قائد سرية, ثم نائب القائد للشؤون الفنية، ثم انتقل للعمل في مكتب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ثم انتقل للعمل في الاستخبارات العسكرية.

– عين رئيساً لأركان حرب اللواء 31مدرع- عدن.

– عين قائداً للواء 130.

– عين قائدا لجبهة صرواح.

– عين قائداً للواء 133.

– مدير دائرة العمليات الحربية.

– قائد المنطقة العسكرية السابعة.

– نائب رئيس هيئة العمليات الحربية.

- قائد للمنطقة العسكرية الثالثة.

– رئيس هيئة العمليات الحربية.

الدورات:

حاصل على: دورة قادة سرايا.. دورة قادة كتائب في معهد المشاة (معهد الثلايا) في عدن.. دورة قادة كتائب في قوات الأمن المركزي سابقاً.. دورة ضباط الحرس الجمهوري (أول دورة).. دورة صاعقة.. دورة مظلات.. دورة أمن وحماية.. دورات في حقوق الإنسان.

– حاصل على وسام الواجب في عام 94م، وشهادات تقديرية من رئيس الأركان، وشهادات تقديرية من الوحدات العسكرية.

وأفاد مصدر عسكري تابع لحكومة الفار عبد ربه منصور هادي، للأناضول اليوم الاثنين، بأن رئيس هيئة العمليات الحربية بوزارة الدفاع اليمنية اللواء الركن "ناصر الذيباني"، قُتل بمعارك خاضها في جبهة مأرب. وأضاف المصدر، مفضلا عدم ذكر اسمه، أن "الذيباني" قتل مع آخرين (لم يحدد عددهم) تابعين للجيش في معارك عنيفة بمأرب.