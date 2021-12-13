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مراسل العالم: عملية إنزال جوي للقوات الأميركية بريف دير الزور

الإثنين ١٣ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٨:٣٥ بتوقيت غرينتش

افاد مراسل قناة العالم بريف دير الزور ان القوات الامريكية نفذت عملية انزال جوي بمدينة البصيرة للمحافظة.

العالم – خاص بالعالم

وقال مراسل العالم، ان جماعة "قسد" بمساندة القوات الامريكية شنت حملة اعتقالات بشكل شبه يومي.

وتم امس الاحد عملية انزال قوات امريكية بمساندة جماعة "قسد" في مدينة البصيرة بالريف الشمالي الشرقي لدير الزور.

وبحسب مصادر محلية العملية تمت لنحو ساعتين وتم استهداف 3 اشخاص بحظيرة للمواشي بعد ان اغلقوا الباب عليهم وتمت تفيتهم من قبل عناصر "قسد".

وتشهد المنطقة حاليا هدوء حذر في منطقة البصيرة والزر التي شهدت في اليومن الماضيين هجوم من قبل مجهولين على مقرات عسكرية تابعة لـ"قسد".

واشار الى ان تلك الاحداث تقع كل يوم في الريف الشمالي الشرقي لدير الزور ومناطق سيطرة جماعة "قسد" بشكل عام.

المزيد من التفاصيل بالفيديو المرفق...

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